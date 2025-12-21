PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 36-Jähriger verhält sich aggressiv, beleidigt und bedroht

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 19. Dezember 2025 informierte ein Lokführer die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 17:31 Uhr über einen aufgebrachten Reisenden auf dem Bahnsteig 3 am Hauptbahnhof Magdeburg. Dieser bespuckte einen Regionalexpress und schimpfte wild um sich. Daraufhin begaben sich verständigte Einsatzkräfte zum Ereignisort, sprachen den 36-Jährigen an und kontrollierten ihn. Er verhielt sich ihnen gegenüber aggressiv, unkooperativ und neigte zu Stimmungsschwankungen. Zudem stellten die Beamten drei zugriffsbereite Messer bei dem Mann fest und diese im Weiteren sicher. Hierbei handelte es sich um ein Cuttermesser, ein Einhandmesser und um ein Multifunktionswerkzeug, welches mit Beil, Messer sowie Säge ausgestattet war. Es erfolgte die Mitnahme des Deutschen in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der Durchsuchung der Person und seiner mitgeführten Sachen konnten keine weiteren gefährlichen oder verbotene Gegenstände aufgefunden werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen verhielt er sich abermals aggressiv, zeigte den Mittelfinger in Richtung der eingesetzten Beamten, beleidigte diese mit Worten und drohte einem Bundespolizisten. Er erhält Anzeigen wegen Verstößen gegen die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung, das Strafgesetzbuch sowie Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

