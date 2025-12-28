PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 36-Jähriger reist ohne Ticket - mit Anscheinswaffe im Gepäck

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 26. Dezember 2025 nutzte eine männliche Person einen Intercity-Express ohne ein für die Fahrt erforderliches Ticket zu besitzen. Der relevante Zug befand sich auf der Strecke von Berlin in Richtung Halle (Saale). Eine verständigte Streife der Bundespolizei nahm sich dem Sachverhalt sofort an, jenen Mann am Bahnsteig 6 im Hauptbahnhof Halle (Saale) um 08:45 Uhr in Empfang und im Weiteren, zum Zwecke der zweifelsfreien Personalienfeststellung, mit in das nahegelegene Bundespolizeirevier. Die eingesetzten Beamten durchsuchten den 36-Jährigen und seinen mitgeführten Rucksack zur Eigensicherung und fanden eine Softairwaffe ohne erforderliches Prüfzeichen. Die Anscheinswaffe stellten die Beamten entsprechend sicher. Der aus Polen Stammende erhält Anzeigen wegen Verstößen gegen das Strafgesetzbuch und Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 12:01

    BPOLI MD: Graffitisprayer durch Zeugenhinweis gestellt

    Köthen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, den 21.Dezember 2025 um 00:20 Uhr, informierte die Leitstelle der Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über ein frisch angesprühtes Graffiti am Bahnhof Köthen. Zeitgleich meldete ein Zeuge dem Polizeirevier Köthen, dass er am Bahnhof Köthen aus dem Zug gestiegen sei und ihm das neue Graffiti sowie eine männliche Person aufgefallen war, welche zügig in ein Auto stieg ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Roter Koffer und blaue Sporttasche führen zum Polizeieinsatz

    Halle (Saale) (ots) - Am Freitag, den 19. Dezember 2025 informierten Mitarbeiter der Bahnsicherheit eine Streife der Bundespolizei um 16:55 Uhr über einen roten Rollkoffer und eine blaue Sporttasche in einem Gepäckfach im Hauptbahnhof Halle (Saale). Die bisher unbekannte Person stellte das Reisegepäck in jenem Fach ab, ohne es zu verschließen. Die verständigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren