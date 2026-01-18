PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schon vor dem Frühstück betrunken am Steuer - mit 1,15 Promille in Hermsdorf gestoppt

Hermsdorf (ots)

Noch vor 8 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der PI Saale-Holzland am Morgen in Hermsdorf einen Ford Fiesta. Am Steuer saß ein 58-jähriger Mann, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,15 Promille. Die Fahrt war damit für den Mann beendet. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

