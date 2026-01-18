LPI-J: Schon vor dem Frühstück betrunken am Steuer - mit 1,15 Promille in Hermsdorf gestoppt
Hermsdorf (ots)
Noch vor 8 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der PI Saale-Holzland am Morgen in Hermsdorf einen Ford Fiesta. Am Steuer saß ein 58-jähriger Mann, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,15 Promille. Die Fahrt war damit für den Mann beendet. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins.
