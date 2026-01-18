Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Winterglätte: 12-jähriger stürzt auf Schulweg in Hermsdorf - mit Gesichtsverletzungen in Kinderklinik nach Jena

Hermsdorf (ots)

Freitagmorgen kam es in Hermsdorf zu einem Verkehrsunfall auf dem Schulweg. Ein 12-jähriger Junge stürzte mit seinem Fahrrad auf winterglatter Fahrbahn und zog sich dabei schwerere Gesichtsverletzungen zu.

Der Junge war auf dem Weg zur Schule, als er aufgrund der Glätte die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und zu Boden stürzte. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell