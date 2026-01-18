PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Winterglätte: 12-jähriger stürzt auf Schulweg in Hermsdorf - mit Gesichtsverletzungen in Kinderklinik nach Jena

Hermsdorf (ots)

Freitagmorgen kam es in Hermsdorf zu einem Verkehrsunfall auf dem Schulweg. Ein 12-jähriger Junge stürzte mit seinem Fahrrad auf winterglatter Fahrbahn und zog sich dabei schwerere Gesichtsverletzungen zu.

Der Junge war auf dem Weg zur Schule, als er aufgrund der Glätte die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und zu Boden stürzte. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

