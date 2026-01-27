Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Am Montag kam es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Durch das Aufbrechen einer Türe verschafften sich noch unbekannte Täter zwischen 11:15 Uhr und 12:40 Uhr Zutritt zu dem Zuhause und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Eindringlinge Bargeld. Die genaue Höhe des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst.

/mk

