PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Am Montag kam es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Durch das Aufbrechen einer Türe verschafften sich noch unbekannte Täter zwischen 11:15 Uhr und 12:40 Uhr Zutritt zu dem Zuhause und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Eindringlinge Bargeld. Die genaue Höhe des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 11:39

    POL-OG: Gengenbach - Mehrere Reifen beschädigt, Zeugen gesucht

    Gengenbach (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 6:30 Uhr, mit einem unbekannten spitzen Gegenstand insgesamt fünf Autoreifen an drei verschiedenen Fahrzeugen in der Flößerstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 11:38

    POL-OG: Kehl - Sturz von Balkon

    Kehl (ots) - Am Montagnachmittag gegen 14:15 Uhr wurde der Polizei eine verletzt Person gemeldet, die auf einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße lag. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Mann aus seiner Wohnung im dritten Obergeschoss vom Balkon und kam auf der darunterliegenden Terrasse zum Liegen. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Hinweis auf eine Beteiligung weiterer Personen. Eine alkoholische Beeinflussung dürfte zu dem Unfall beigetragen ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 11:38

    POL-OG: Kehl - Trunkenheitsfahrt

    Kehl (ots) - Ein 53-Jähriger kam in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 03:30 Uhr aufgrund einer Trunkenheitsfahrt zur Anzeige. Der Fahrer eines VW Passat wurde auf der Marktstraße einer Kontrolle unterzogen, bei welcher rund eineinhalb Promille Atemalkohol bei ihm festgestellt wurden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. /mk Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren