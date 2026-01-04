PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. 16jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

Lippe (ots)

Ein mit drei Personen besetzter Pkw Skoda geriet am Freitagabend (02.01.2026) gegen 20:30 Uhr auf dem Detmolder Weg ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Der 19jährige Fahrzeugführer aus Lage war in Richtung Lemgo unterwegs, als das Heck seines Skodas auf schneebedeckter Fahrbahn ausbrach und der Wagen in den Straßengraben rutschte. Dort prallte er gegen einen Baum, wodurch ein 16jähriger, ebenfalls in Lage wohnhafter Beifahrer leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 08:35

    POL-LIP: Horn- Bad Meinberg. Audi rutscht auf VW Polo- Detmolderin wird leicht verletzt.

    Lippe (ots) - Am Samstag (03.01.2026) gegen 13:45 Uhr befuhr ein 20jähriger aus Reinstorf die B1 von Schlangen in Richtung Horn-Bad Meinberg. Auf der Linksabbiegespur der Paderborner Straße kam er auf schneebedeckter Fahrbahn mit seinem Audi ins Rutschen und prallte auf einen vor ihm fahrenden VW Polo. Die 33jährige Fahrzeugführerin aus Detmold wurde bei dem Unfall ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 08:34

    POL-LIP: Oerlinghausen. Auf winterglatter Fahrbahn gegen Baum geprallt.

    Lippe (ots) - Am Samstagnachmittag (03.01.2026) gegen 15:05 Uhr befuhr ein 29jähriger mit seinem Mini Cooper die Detmolder Straße in Richtung Helpup. Vermutlich aufgrund von Glätte kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Oerlinghauser wurde dabei leicht verletzt. Der stark beschädigte und nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch ein ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:40

    POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Mit Grundstücksmauer kollidiert und überschlagen.

    Lippe (ots) - Im Bereich Heeper Straße/Ecke Grenzweg kam es am Neujahrsmorgen (01.01.2026) gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem nach ersten Erkenntnissen der Alkoholeinfluss des Fahrers ursächlich war. Der 25-Jährige aus Bielefeld fuhr mit seinem VW Golf auf dem Grenzweg in Richtung Heeper Straße, als er von der Fahrbahn abkam und mit einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren