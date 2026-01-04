Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. 16jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

Lippe (ots)

Ein mit drei Personen besetzter Pkw Skoda geriet am Freitagabend (02.01.2026) gegen 20:30 Uhr auf dem Detmolder Weg ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Der 19jährige Fahrzeugführer aus Lage war in Richtung Lemgo unterwegs, als das Heck seines Skodas auf schneebedeckter Fahrbahn ausbrach und der Wagen in den Straßengraben rutschte. Dort prallte er gegen einen Baum, wodurch ein 16jähriger, ebenfalls in Lage wohnhafter Beifahrer leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell