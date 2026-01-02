PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Mit Grundstücksmauer kollidiert und überschlagen.

Lippe (ots)

Im Bereich Heeper Straße/Ecke Grenzweg kam es am Neujahrsmorgen (01.01.2026) gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem nach ersten Erkenntnissen der Alkoholeinfluss des Fahrers ursächlich war. Der 25-Jährige aus Bielefeld fuhr mit seinem VW Golf auf dem Grenzweg in Richtung Heeper Straße, als er von der Fahrbahn abkam und mit einer Grundstücksmauer kollidierte. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer sowie sein 51-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte, dass der Fahrer deutliche Anzeichen eines Alkoholkonsums zeigte. Ein freiwilliger Alkoholvortest bestätigte dies. Dem Mann wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Der VW musste geborgen und abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Straße ab.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 12:40

    POL-LIP: Lemgo. Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper in Parkhaus.

    Lippe (ots) - In der Silvesternacht (01.01.2026) gegen 0.20 Uhr zündeten Unbekannte Feuerwerkskörper im Treppenhaus eines Parkhauses in der Johannes-Schuchen-Straße. Dadurch kam es zu erheblichen Beschädigungen. Unter anderem wurden Glastüren und Lampen zerstört. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Laut einer Zeugin könnte es sich bei den ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:39

    POL-LIP: Lemgo. In Café eingestiegen.

    Lippe (ots) - In der Mittelstraße beschädigten Unbekannte am Mittwochmorgen (31.12.2025) gegen 5.40 Uhr ein Fenster eines Cafés, um sich augenscheinlich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, setzt sich bitte unter (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:38

    POL-LIP: Leopoldshöhe. Hofladen angegangen.

    Lippe (ots) - In der Silvesternacht (31.12.2025 - 01.01.2026) hebelten bislang Unbekannte das Fenster eines Hofladens in der Straße Evenhausen auf. Es gelang ihnen jedoch nicht, sich Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen. Gestohlen wurde daher nichts. Die Täter beschädigten jedoch zusätzlich Überwachungskameras. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter (05231) 6090 um Zeugenhinweise. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren