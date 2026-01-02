Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Mit Grundstücksmauer kollidiert und überschlagen.

Lippe (ots)

Im Bereich Heeper Straße/Ecke Grenzweg kam es am Neujahrsmorgen (01.01.2026) gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem nach ersten Erkenntnissen der Alkoholeinfluss des Fahrers ursächlich war. Der 25-Jährige aus Bielefeld fuhr mit seinem VW Golf auf dem Grenzweg in Richtung Heeper Straße, als er von der Fahrbahn abkam und mit einer Grundstücksmauer kollidierte. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer sowie sein 51-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte, dass der Fahrer deutliche Anzeichen eines Alkoholkonsums zeigte. Ein freiwilliger Alkoholvortest bestätigte dies. Dem Mann wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Der VW musste geborgen und abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Straße ab.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell