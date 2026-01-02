Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper in Parkhaus.

Lippe (ots)

In der Silvesternacht (01.01.2026) gegen 0.20 Uhr zündeten Unbekannte Feuerwerkskörper im Treppenhaus eines Parkhauses in der Johannes-Schuchen-Straße. Dadurch kam es zu erheblichen Beschädigungen. Unter anderem wurden Glastüren und Lampen zerstört. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Laut einer Zeugin könnte es sich bei den Tatverdächtigen um Jugendliche handeln. Zeugenhinweise zu dem Vorfall erbittet das Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer (05231) 6090.

