POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - In einem Café in einem Mehrparteienhaus in der Bachstraße / Einmündung Odermisser Straße wurde eine Frau am frühen Mittwochmorgen (31.12.2025) gegen 3 Uhr beraubt. Zwei vermummte Unbekannte betraten die Räumlichkeiten und bedrohten die 35-Jährige. Sie raubten ihre Handtasche samt Bargeld und persönlichen Dokumenten und flüchteten. Die Frau blieb unverletzt. Beide Täter trugen Kapuzen. Einer habe ...

