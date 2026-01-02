Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Handtasche geraubt.

Lippe (ots)

In einem Café in einem Mehrparteienhaus in der Bachstraße / Einmündung Odermisser Straße wurde eine Frau am frühen Mittwochmorgen (31.12.2025) gegen 3 Uhr beraubt. Zwei vermummte Unbekannte betraten die Räumlichkeiten und bedrohten die 35-Jährige. Sie raubten ihre Handtasche samt Bargeld und persönlichen Dokumenten und flüchteten. Die Frau blieb unverletzt. Beide Täter trugen Kapuzen. Einer habe schwarze Kleidung getragen, der andere war mit einer gelb-orangenen Jacke bekleidet. Zeugen, die Hinweise zum Raub und Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

