POL-LIP: Kalletal-Kalldorf. Einbrecher stehlen Schmuck.
Lippe (ots)
Über ein Kellerfenster oder eine Kellertür stiegen Einbrecher im Zeitraum 27.12.2025 - 01.01.2026 in ein Einfamilienhaus in der Winterbergstraße ein. Sie durchsuchten die Räumlichten nach Diebesgut und entwendeten nach ersten Erkenntnissen diverse Schmuckstücke. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell