Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Billerbeck. Von Feuerwerkskörpern getroffen.

Lippe (ots)

In der Silvesternacht (01.01.2026) gegen 0.10 Uhr wurden im Rapunzelweg zwei junge Frauen von Feuerwerkskörpern getroffen, die ein Unbekannter abgefeuert hatte. Durch die Raketen erlitten die 16-Jährige aus Steinheim und die 18-Jährige aus Marienmünster leichte Verletzungen. Der Tatverdächtige soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein, hatte braune, gelockte Haare und trug dunkle Kleidung. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 6.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell