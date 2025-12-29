PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Ausgewichen und vor Baumstumpf gefahren - Zeugen für Verkehrsunfallflucht gesucht.

Lippe (ots)

Am Dienstagmittag (23.12.2025) verunfallte ein 43-jähriger Autofahrer auf der Straße Am Ehberg als er einem entgegenkommenden Fahrzeug auswich, das anschließend einfach weiterfuhr.

Nach eigenen Angaben war der 43-Jährige aus Osnabrück gegen 13 Uhr mit seinem blauen BMW in Richtung Lopshorner Allee unterwegs, als im Gegenverkehr ein weißes Auto ausscherte und augenscheinlich zum Überholen eines schwarzen PKW ansetzte. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Osnabrücker nach rechts aus und kollidierte mit einem Baumstumpf. Der weiße Wagen fuhr einfach weiter. Der 43-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Wagen musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt etwa 4000 Euro.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, die Hinweise auf das weiße Fahrzeug und die Person am Steuer geben können, sich beim Verkehrskommissariat zu melden. Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Wagens wird für eine Zeugenaussage gesucht.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

