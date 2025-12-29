PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Wohnung.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (27./28.12.2025) brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Hornschen Straße ein. Zwei Türen wurden beschädigt, gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

