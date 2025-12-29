PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbruch in Wohnung.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen am Samstag (27.12.2025) zwischen etwa 15 und 20 Uhr in eine Wohnung im Kreuzweg ein. Sie beschädigten eine Terassentür. Ob sie Beute machten, ist bislang unklar.

Sachdienliche Hinweise zum Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren