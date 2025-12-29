Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbruch in Wohnung.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen am Samstag (27.12.2025) zwischen etwa 15 und 20 Uhr in eine Wohnung im Kreuzweg ein. Sie beschädigten eine Terassentür. Ob sie Beute machten, ist bislang unklar.

Sachdienliche Hinweise zum Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell