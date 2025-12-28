PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Bei Eisglätte gegen Baum geprallt.

Lippe (ots)

Bereits am späten Abend des 26.12.2025 kam es auf der B239 im Bereich Horn-Bad Meinberg / Wilberg zu einem folgenschweren Glätteunfall. Ein 20jähriger Steinheimer war gegen 23:05 Uhr mit seinem Opel unterwegs in Richtung Detmold. In einer Rechtskurve kam er auf spiegelglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Weiterhin im Fahrzeug befanden sich drei Personen im Alter von 17, 19 und 20 Jahren. Die Insassen mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden, da dieses einen Hang runter zu rutschen drohte. Die 19 und 20jährigen männlichen Mitinsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer sowie die 17jährige weibliche Beifahrerin blieben unverletzt. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 09:21

    POL-LIP: Kreis Lippe. Glätteunfälle im gesamten Kreisgebiet.

    Lippe (ots) - (rp) Während der Nachmittags- und Abendstunden des 27.12.2025, kam es im gesamten Kreisgebiet Lippe zu einer Vielzahl von glättebedingten Verkehrsunfällen. Durch leichten Nieselregen kam es vielerorts zu Überfrierungsphänomenen. Insbesondere im nördlichen Kreisgebiet führte dies zu einer Unfallhäufung- In den allermeisten Fällen blieb es hierbei ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 08:56

    POL-LIP: Barntrup-OT Alverdissen - Betrunken geparkten Pkw gerammt

    Lippe (ots) - (bb) Am frühen Morgen des 26.12.2025, um 02:50 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Barntrup mit seinem schwarzen VW Golf die Straße "Ostersiek" in Fahrtrichtung Alverdissen. Infolge seines Alkoholgenusses kam er von der Fahrbahn ab und rammte einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota Avensis. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 23-Jährigen fest. Ein ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 08:55

    POL-LIP: Bad Salzuflen - Bushaltestelle entglast

    Lippe (ots) - Unbekannte entglasten am 24.12.2025, gegen 16.00 Uhr die Seitenglaswände der Bushaltestelle "Borgenweg", in Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Leitstelle Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren