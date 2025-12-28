Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Bei Eisglätte gegen Baum geprallt.

Lippe (ots)

Bereits am späten Abend des 26.12.2025 kam es auf der B239 im Bereich Horn-Bad Meinberg / Wilberg zu einem folgenschweren Glätteunfall. Ein 20jähriger Steinheimer war gegen 23:05 Uhr mit seinem Opel unterwegs in Richtung Detmold. In einer Rechtskurve kam er auf spiegelglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Weiterhin im Fahrzeug befanden sich drei Personen im Alter von 17, 19 und 20 Jahren. Die Insassen mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden, da dieses einen Hang runter zu rutschen drohte. Die 19 und 20jährigen männlichen Mitinsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer sowie die 17jährige weibliche Beifahrerin blieben unverletzt. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt.

