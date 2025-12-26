POL-LIP: Bad Salzuflen - Bushaltestelle entglast
Lippe (ots)
Unbekannte entglasten am 24.12.2025, gegen 16.00 Uhr die Seitenglaswände der Bushaltestelle "Borgenweg", in Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell