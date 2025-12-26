PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Bushaltestelle entglast

Lippe (ots)

Unbekannte entglasten am 24.12.2025, gegen 16.00 Uhr die Seitenglaswände der Bushaltestelle "Borgenweg", in Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 08:54

    POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Wohnhaus

    Lippe (ots) - Am Dienstag, dem 23.12.2025, in dem Zeitraum von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr kam es in Bad Salzuflen, in der Südfeldwiese zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus. Unbekannte hebelten dabei nach bisherigen Erkenntnissen die Terrassentür aus, um Zutritt zu erlangen. Im Haus gelangten sie an diverse Wertgegenstände. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 08:53

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Fußgängerin durch schleudernden Pkw erfasst

    Lippe (ots) - (bb) Am Heiligabend um 16:15 Uhr kam es in Horn-Bad Meinberg in der Kampstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Fahrzeugen und einer Fußgängerin. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 50-Jährige aus Horn-Bad Meinberg mit ihrem grauen VW Golf die Kampstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Ein 19-Jähriger aus Blomberg befuhr mit ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 08:52

    POL-LIP: Detmold-OT Heilgenkirchen - Verkehrsunfall mit Verletzten durch Unachtsamkeit

    Lippe (ots) - Am Heiligabend um 19:50 Uhr kam es in Detmold-OT Heiligenkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen. Zur Unfallzeit warteten ein 53-Jähriger aus Detmold mit seinem blauen Renault Megane und eine 60-Jährige aus Altenbeken mit ihrem grauen BMW X1 auf der Paderborner Straße in Fahrtrichtung Innenstadt verkehrsbedingt vor einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren