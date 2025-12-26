PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-OT Heilgenkirchen - Verkehrsunfall mit Verletzten durch Unachtsamkeit

Lippe (ots)

Am Heiligabend um 19:50 Uhr kam es in Detmold-OT Heiligenkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen. Zur Unfallzeit warteten ein 53-Jähriger aus Detmold mit seinem blauen Renault Megane und eine 60-Jährige aus Altenbeken mit ihrem grauen BMW X1 auf der Paderborner Straße in Fahrtrichtung Innenstadt verkehrsbedingt vor einer Fußgänger-Lichtzeichenanlage. Eine 19-Jährige aus Horn-Bad Meinberg mit ihrem roten Hyundai i10 übersah aus bislang ungeklärten Gründen die vor ihr wartenden Fahrzeuge und fuhr auf diese auf. Hierdurch wurde der Renault auf den BMW aufgeschoben. Durch den Zusammenstoß wurde der 67-jährige Beifahrer in dem BMW leicht verletzt. Eine medizinische Erstversorgung lehnte er vor Ort zunächst ab. Er sicherte jedoch zu, sich im Nachgang selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben. Der Hyundai und der Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05231 609-0 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

