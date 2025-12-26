POL-LIP: Barntrup - Sachbeschädigung durch Unbekannte
Lippe (ots)
(bb) In dem Zeitraum von Dienstag, dem 23.12.2025, 22:00 Uhr bis Mittwoch, dem 24.12.2025 11:35 Uhr kam es in Barntrup zu einer Sachbeschädigung. Demnach haben bislang unbekannte Tatverdächtige am Bahnhof die Glasscheibe eines Fahrgastunterstandes beschädigt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.
