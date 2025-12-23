Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Vahlhausen. Sachbeschädigung an Grabsteinen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter beschmierten Anfang Dezember bis Montagvormittag (22.12.2025) sechs Grabsteine mit schwarzer Farbe oder Lack auf dem städtischen Friedhof Vahlhausen in der Steinheimer Straße. Eine Geschädigte stellte die Beschädigung am Montagvormittag (22.12.2025) fest. Die genaue Tatzeit lässt sich derzeit nicht eingrenzen. Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Zeugen, die Angaben zur Tateingrenzung oder zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 5 der Kreispolizeibehörde Lippe unter der Nummer (05231) 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell