POL-LIP: Lage - Autoscheibe eingeschlagen und Motorsäge geklaut

(bb) Am Dienstag, dem 23.12.2025, in dem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 22:40 Uhr kam es in Lage in der Heidenschen Straße zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw. Unbekannte haben dabei nach bisherigen Erkenntnissen die Heckscheibe eines weißen VW Caddy einschlagen und eine Motorsäge aus dem Inneren entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.

