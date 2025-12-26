PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Autoscheibe eingeschlagen und Motorsäge geklaut

Lippe (ots)

(bb) Am Dienstag, dem 23.12.2025, in dem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 22:40 Uhr kam es in Lage in der Heidenschen Straße zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw. Unbekannte haben dabei nach bisherigen Erkenntnissen die Heckscheibe eines weißen VW Caddy einschlagen und eine Motorsäge aus dem Inneren entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 23.12.2025 – 13:03

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Vahlhausen. Sachbeschädigung an Grabsteinen.

    Lippe (ots) - Unbekannte Täter beschmierten Anfang Dezember bis Montagvormittag (22.12.2025) sechs Grabsteine mit schwarzer Farbe oder Lack auf dem städtischen Friedhof Vahlhausen in der Steinheimer Straße. Eine Geschädigte stellte die Beschädigung am Montagvormittag (22.12.2025) fest. Die genaue Tatzeit lässt sich derzeit nicht eingrenzen. Die Polizei ermittelt ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:17

    POL-LIP: Lage - Kachtenhausen. Kupfer aus Lagerhalle gestohlen.

    Lippe (ots) - Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (17./18.12.2025) brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Osterheider Straße ein und stahlen zwei massive Kupferblöcke. Die Täter müssen zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben. Zeugen, die verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Ladebewegungen im Bereich der Osterheider Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:16

    POL-LIP: Detmold. Einbruch auf Baustelle.

    Lippe (ots) - In der Zeit von Freitagabend bis Montagvormittag (19.-22.12.2025) stahlen unbekannte Täter von einer Baustelle an der Bachstraße Werkzeug. Zeugen, die im Bereich Bachstraße/Kissinger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Yannick Thelaner Telefon: ...

    mehr
