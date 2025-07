POL-NI: Versicherungspflicht nicht nachgekommen

Stadthagen (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einem Fahrraddiebstahl, der sich am Mittwoch, den 16.07.2025, zwischen 15:15 und 16:20 Uhr an der Schulstraße Höhe Hausnummer 19 in Stadthagen ereignete. Unbekannte Täterschaft entwendete das CUBE Herrenfahrrad eines 60-Jährigen aus Nienstädt, welches an einer Laterne am Kreisverkehr mit einem Vorhängeschloss gesichert stand. Der Schaden beträgt ca. ...

mehr