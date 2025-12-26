PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Brand in Dachgeschosswohnung

Lippe (ots)

(jn) Am Mittwoch, dem 24.12.2025 kam es gegen 13.40 Uhr zu einem Brandeinsatz in Lage. Bei diesem geriet die Küche einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Anwohner mussten aus dem stark verrauchten Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Der Brand wurde von der Feuerwehr bekämpft. Bezüglich der Brandursache ermittelt nun das Kriminalkommissariat.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 08:50

    POL-LIP: Lage - Autoscheibe eingeschlagen und Motorsäge geklaut

    Lippe (ots) - (bb) Am Dienstag, dem 23.12.2025, in dem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 22:40 Uhr kam es in Lage in der Heidenschen Straße zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw. Unbekannte haben dabei nach bisherigen Erkenntnissen die Heckscheibe eines weißen VW Caddy einschlagen und eine Motorsäge aus dem Inneren entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 13:03

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Vahlhausen. Sachbeschädigung an Grabsteinen.

    Lippe (ots) - Unbekannte Täter beschmierten Anfang Dezember bis Montagvormittag (22.12.2025) sechs Grabsteine mit schwarzer Farbe oder Lack auf dem städtischen Friedhof Vahlhausen in der Steinheimer Straße. Eine Geschädigte stellte die Beschädigung am Montagvormittag (22.12.2025) fest. Die genaue Tatzeit lässt sich derzeit nicht eingrenzen. Die Polizei ermittelt ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:17

    POL-LIP: Lage - Kachtenhausen. Kupfer aus Lagerhalle gestohlen.

    Lippe (ots) - Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (17./18.12.2025) brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Osterheider Straße ein und stahlen zwei massive Kupferblöcke. Die Täter müssen zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben. Zeugen, die verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Ladebewegungen im Bereich der Osterheider Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren