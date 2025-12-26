Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Brand in Dachgeschosswohnung

Lippe (ots)

(jn) Am Mittwoch, dem 24.12.2025 kam es gegen 13.40 Uhr zu einem Brandeinsatz in Lage. Bei diesem geriet die Küche einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Anwohner mussten aus dem stark verrauchten Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Der Brand wurde von der Feuerwehr bekämpft. Bezüglich der Brandursache ermittelt nun das Kriminalkommissariat.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell