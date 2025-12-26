PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Fußgängerin durch schleudernden Pkw erfasst

Lippe (ots)

(bb) Am Heiligabend um 16:15 Uhr kam es in Horn-Bad Meinberg in der Kampstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Fahrzeugen und einer Fußgängerin. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 50-Jährige aus Horn-Bad Meinberg mit ihrem grauen VW Golf die Kampstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Ein 19-Jähriger aus Blomberg befuhr mit seinem grauen Peugeot 207 den Hessenring in Richtung Wilberger Straße. Im Kreuzungsbereich Kampstraße / Hessenring kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 50-Jährige hatte für ihre Fahrtrichtung das Verkehrszeichen "Halt! Vorfahrt gewähren!" Aufgrund der Kollision wurde der VW Golf gegen eine auf einem Fußgängerüberweg befindliche 79-jährige Fußgängerin aus Detmold geschleudert. Durch den Zusammenprall wurde sie verletzt und bis zum Eintreffen des herbeigerufenen Rettungswagens vor Ort erstversorgt. Der Rettungswagen verbrachte sie im Anschluss in ein in der Nähe gelegenes Klinikum. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05231 609-0 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

