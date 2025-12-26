Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

Am Dienstag, dem 23.12.2025, in dem Zeitraum von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr kam es in Bad Salzuflen, in der Südfeldwiese zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus. Unbekannte hebelten dabei nach bisherigen Erkenntnissen die Terrassentür aus, um Zutritt zu erlangen. Im Haus gelangten sie an diverse Wertgegenstände. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.

