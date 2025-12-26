PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Barntrup-OT Alverdissen - Betrunken geparkten Pkw gerammt

Lippe (ots)

(bb) Am frühen Morgen des 26.12.2025, um 02:50 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Barntrup mit seinem schwarzen VW Golf die Straße "Ostersiek" in Fahrtrichtung Alverdissen. Infolge seines Alkoholgenusses kam er von der Fahrbahn ab und rammte einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota Avensis. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 23-Jährigen fest. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05231 609-0 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

