Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Glätteunfälle im gesamten Kreisgebiet.

Lippe (ots)

(rp) Während der Nachmittags- und Abendstunden des 27.12.2025, kam es im gesamten Kreisgebiet Lippe zu einer Vielzahl von glättebedingten Verkehrsunfällen. Durch leichten Nieselregen kam es vielerorts zu Überfrierungsphänomenen. Insbesondere im nördlichen Kreisgebiet führte dies zu einer Unfallhäufung- In den allermeisten Fällen blieb es hierbei glücklicherweise bei Sachschadensunfällen. In zehn Fällen waren jedoch leichte Verletzungen der Unfallbeteiligten zu beklagen. Zudem stellte die Wetterlage die aufnehmenden Polizeibeamtinnen und -Beamten vor besondere Herausforderungen. Teilweise waren aufgrund quer stehender Fahrzeuge oder extremer Glätte die Unfallstellen nur unter großen Schwierigkeiten zu erreichen. Im Laufe des Abends entspannte sich die Lage aufgrund von einer leichter Erwärmung und Streumaßnahmen langsam aber zusehens. Insgesamt zählte die Polizei über 50 Unfälle. In 10 Fällen wurden dabei Personen verletzt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

