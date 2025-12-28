PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Betrunken vor der Polizei geflüchtet.

Lippe (ots)

Am 26.12.2025 gegen 03:40 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung einen BMW auf der Bielefelder Straße in Oerlinghausen- Helpup für eine Verkehrskontrolle anzuhalten. Hierbei reagierte der Fahrzeugführer nicht auf die Anhaltesignale und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Kurz darauf kollidierte das flüchtende Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford Focus. Der 18-Jährige Detmolder und ein weiterer Mitfahrer wurden an der Unfallstelle unverletzt angetroffen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte in der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Das Fahrzeug des 18- Jährigen Detmolders musste in Folge des Unfallgeschehens abgeschleppt werden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

