Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (27.12.2025) um 23:10 Uhr kam es in der Detmolder Innnenstadt zu einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft. Zeugen nahmen zu dieser Zeit einen lauten Knall im Bereich der Fußgängerzone wahr. Durch die alarmierten Polizeibeamten wurden daraufhin Beschädigungen am Schaufenster des Geschäftes festgestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Weitere Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Feststellungen im Bereich der Fußgängerzone gemacht haben, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten werden gebeten, sich mit der Polizei Lippe unter Tel. 05231/609-0 in Verbindung zu setzen.

