Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Zwei Verletzte durch Verpuffung eines Ethanol-Ofens.

Lippe (ots)

In der Straße Görlitzer Ring wurden Feuerwehr und Polizei am frühen Neujahrsmorgen (01.01.2026) gegen 1.40 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Dort war es zu einer Verpuffung eines Ethanol-Ofens beim Nachfüllen gekommen. Eine 19-Jährige erlitt dabei Verbrennungen schweren Grades. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Spezialklinik. Weiterhin wurde eine 41-jährige Bewohnerin leicht verletzt und von einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Zwei weitere weibliche Personen (19 und 14 Jahre), die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung aufhielten, blieben unverletzt.

