POL-LIP: Bad Salzuflen. Container geknackt.

Lippe (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (27./28.12.2025) brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Hornschen Straße ein. Zwei Türen wurden beschädigt, gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: ...

