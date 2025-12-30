POL-LIP: Bad Salzuflen. Container geknackt.
Lippe (ots)
Unbekannte knackten zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh (27. - 29-12.2025) einen Container, der in der Herforder Straße auf dem Parkplatz eines Supermarktes steht. Ob etwas aus dem Container gestohlen wurde, ist bislang unklar.
Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell