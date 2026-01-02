POL-LIP: Lemgo. In Café eingestiegen.

Lippe (ots) - In der Straße Eichholz verschafften sich bislang Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag (31.12.2025 - 01.01.2026) über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten dieses nach Beute. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2. ...

mehr