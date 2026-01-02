PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Lemgo. In Café eingestiegen.

Lippe (ots)

In der Mittelstraße beschädigten Unbekannte am Mittwochmorgen (31.12.2025) gegen 5.40 Uhr ein Fenster eines Cafés, um sich augenscheinlich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, setzt sich bitte unter (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

