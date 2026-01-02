POL-LIP: Lemgo. In Café eingestiegen.
Lippe (ots)
In der Mittelstraße beschädigten Unbekannte am Mittwochmorgen (31.12.2025) gegen 5.40 Uhr ein Fenster eines Cafés, um sich augenscheinlich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, setzt sich bitte unter (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.
