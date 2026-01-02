POL-LIP: Leopoldshöhe. Hofladen angegangen.
Lippe (ots)
In der Silvesternacht (31.12.2025 - 01.01.2026) hebelten bislang Unbekannte das Fenster eines Hofladens in der Straße Evenhausen auf. Es gelang ihnen jedoch nicht, sich Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen. Gestohlen wurde daher nichts. Die Täter beschädigten jedoch zusätzlich Überwachungskameras. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter (05231) 6090 um Zeugenhinweise.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell