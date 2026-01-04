POL-LIP: Horn- Bad Meinberg. Audi rutscht auf VW Polo- Detmolderin wird leicht verletzt.
Lippe (ots)
Am Samstag (03.01.2026) gegen 13:45 Uhr befuhr ein 20jähriger aus Reinstorf die B1 von Schlangen in Richtung Horn-Bad Meinberg. Auf der Linksabbiegespur der Paderborner Straße kam er auf schneebedeckter Fahrbahn mit seinem Audi ins Rutschen und prallte auf einen vor ihm fahrenden VW Polo. Die 33jährige Fahrzeugführerin aus Detmold wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.
