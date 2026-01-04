PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Auf winterglatter Fahrbahn gegen Baum geprallt.

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag (03.01.2026) gegen 15:05 Uhr befuhr ein 29jähriger mit seinem Mini Cooper die Detmolder Straße in Richtung Helpup. Vermutlich aufgrund von Glätte kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Oerlinghauser wurde dabei leicht verletzt. Der stark beschädigte und nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 12:40

    POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Mit Grundstücksmauer kollidiert und überschlagen.

    Lippe (ots) - Im Bereich Heeper Straße/Ecke Grenzweg kam es am Neujahrsmorgen (01.01.2026) gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem nach ersten Erkenntnissen der Alkoholeinfluss des Fahrers ursächlich war. Der 25-Jährige aus Bielefeld fuhr mit seinem VW Golf auf dem Grenzweg in Richtung Heeper Straße, als er von der Fahrbahn abkam und mit einer ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:40

    POL-LIP: Lemgo. Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper in Parkhaus.

    Lippe (ots) - In der Silvesternacht (01.01.2026) gegen 0.20 Uhr zündeten Unbekannte Feuerwerkskörper im Treppenhaus eines Parkhauses in der Johannes-Schuchen-Straße. Dadurch kam es zu erheblichen Beschädigungen. Unter anderem wurden Glastüren und Lampen zerstört. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Laut einer Zeugin könnte es sich bei den ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:39

    POL-LIP: Lemgo. In Café eingestiegen.

    Lippe (ots) - In der Mittelstraße beschädigten Unbekannte am Mittwochmorgen (31.12.2025) gegen 5.40 Uhr ein Fenster eines Cafés, um sich augenscheinlich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, setzt sich bitte unter (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren