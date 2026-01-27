POL-OG: Kehl, Kork - Geparktes Auto beklaut
Kehl, Kork (ots)
Am späten Montagnachmittag bedienten sich bislang unbekannte Täter an einem geparkten Auto in der Gottlieb-Fecht-Straße. Zwischen 16:15 Uhr und 18:10 Uhr ließ ein 50-jähriger Mann seinen PKW unverschlossen zurück, weshalb diverse Gegenstände mit einem Gesamtwert von circa 2.000 Euro entwendet wurden.
Präventionshinweise der Polizei:
-Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab! Auch bei kurzem
Verlassen: Zündschlüssel ziehen, Türen verriegeln,
Fenster und Schiebedach komplett schließen. Diebe
überprüfen Fahrzeuge, ob diese unverschlossen
abgestellt wurden.
-Lenkradschloss immer einrasten lassen.
-Deponieren Sie keinen Zweitschlüssel am oder im Auto.
-Lassen Sie keine Wertsachen (z.B. Geldbeutel, Handy,
Laptop) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch
verstecken ist sinnlos, weil Diebe jedes vermeintlich
noch so gute Versteck kennen. [Zudem sind solche
Gegenstände in vielen Fällen vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen.]
-Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur
Wohnungsanschrift und Fahrzeug- oder Haustürschlüssel
nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch
ein Wohnungseinbruch hinzukommen.
-Lassen Sie ihr mobiles Navigationsgerät nicht im
Fahrzeug zurück. Entfernen Sie auch die Halterung des
Geräts.
