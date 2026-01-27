Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Geparktes Auto beklaut

Kehl, Kork (ots)

Am späten Montagnachmittag bedienten sich bislang unbekannte Täter an einem geparkten Auto in der Gottlieb-Fecht-Straße. Zwischen 16:15 Uhr und 18:10 Uhr ließ ein 50-jähriger Mann seinen PKW unverschlossen zurück, weshalb diverse Gegenstände mit einem Gesamtwert von circa 2.000 Euro entwendet wurden.

Präventionshinweise der Polizei:

-Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab! Auch bei kurzem

Verlassen: Zündschlüssel ziehen, Türen verriegeln,

Fenster und Schiebedach komplett schließen. Diebe

überprüfen Fahrzeuge, ob diese unverschlossen

abgestellt wurden.

-Lenkradschloss immer einrasten lassen.

-Deponieren Sie keinen Zweitschlüssel am oder im Auto.

-Lassen Sie keine Wertsachen (z.B. Geldbeutel, Handy,

Laptop) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch

verstecken ist sinnlos, weil Diebe jedes vermeintlich

noch so gute Versteck kennen. [Zudem sind solche

Gegenstände in vielen Fällen vom Versicherungsschutz

ausgeschlossen.]

-Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur

Wohnungsanschrift und Fahrzeug- oder Haustürschlüssel

nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch

ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

-Lassen Sie ihr mobiles Navigationsgerät nicht im

Fahrzeug zurück. Entfernen Sie auch die Halterung des

Geräts.

