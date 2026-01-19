PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RE: Herten: Unfall mit vier Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagmittag (ca. 12:15 Uhr) kam es zu einem Unfall auf der L551. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Drei Fahrzeuginsassen musste mit leichten Verletzungen behandelt werden.

Ein 77-jähriger Autofahrer war mit zwei Beifahrern (64-Jährige und 80-Jähriger) auf der L511 in Richtung Herten unterwegs. Zeitgleich wollte ein 49-jähriger Autofahrer von der Scherlebecker Straße nach links in die L551 in Richtung Oer-Erkenschwick einbiegen. Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 49-Jährige schwer, alle Insassen im Auto des 77-Jährigen leicht verletzt. Die Insassen beider Fahrzeuge kommen aus Herten.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden.

Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

