Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Brand einer Trampolinhalle - Ursache: technischer Defekt

Recklinghausen (ots)

Nach dem Brand einer Trampolinhalle im Stadtteil Stadtmitte steht die Brandursache fest. Ein Akku hatte den Brand ausgelöst, die Ursache ist somit ein technischer Defekt.

Das Feuer war in den Nacht zu Samstag gegen 02:00 Uhr an der Langen Wanne ausgebrochen. Dabei wurde die komplette Halle zerstört. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Die Polizei ermittelte die Brandursache noch am Wochenende zusammen mit einem Gutachter und mit Hilfe von Brandmittelspürhunden. Fahrlässige und vorsätzliche Brandstiftung konnten ausgeschlossen werden. Nach Begehungen am Samstag und am Sonntag waren die Ermittlungen vor Ort abgeschlossen.

Der Sachschaden wird auf ca. vier Millionen Euro geschätzt.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen

