Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Acht Verletzte nach Zusammenstoß zwischen Auto und Linienbus

Recklinghausen (ots)

Am Freitagmorgen (08:20 Uhr) kam es auf dem Königswall zu einem Zusammenstoß zwischen zwischen einem Auto und einem Linienbus.

Beide Fahrzeuge waren in Richtung Rathaus auf dem Königswall unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen touchierte die 37-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen mit dem Fahrzeugheck die Front (vorne rechts) des Linienbusses. Der 58-Jährige Busfahrer bremste stark ab. Dabei stürzten mehrere Fahrgästen. Insgesamt acht Fahrgäste im Alter zwischen elf und 64 Jahren mussten mit Verletzungen behandelt werden.

Zunächst waren sieben Fahrgäste mit dem Verdacht auf leichte Verletzungen und eine Frau mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser transportiert worden. Hier mussten die Verletzungsgrade nach den Untersuchungen noch einmal korrigiert werden. Aktuell gelten vier Menschen als schwer und weitere vier Menschen als leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

