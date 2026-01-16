PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Autofahrer nach Zusammenstoß mit E-Scooter gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es an einem Kreisverkehr im Bereich Konrad-Adenauer-Straße / Kaiserstraße zu einer Kollision zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem bislang unbekannten Autofahrer. Gegen 08:00 Uhr wechselte ein 16-Jähriger aus Herten an einer dortigen Querungshilfe die Seite der Konrad-Adenauer-Straße. Gleichzeitig fuhr ein Autofahrer aus dem Kreisverkehr auf die Konrad-Adenauer-Straße. Es kam zum Zusammenstoß - der Jugendliche stürzte. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der Hertener informierte am Abend die Polizei über den Unfall. Bei dem Auto könnte es sich nach ersten Angaben um einen grauen VW handeln. Zeugen und auch der Autofahrer selbst werden gebeten, sich unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

