Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: U-Haft nach Drogenfund

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen - einer von ihnen sitzt mittlerweile in U-Haft.

Der Polizei lagen am Montagabend (16. Januar) Hinweise vor, dass ein 41-jähriger Bottroper und ein 34-jährger Gladbecker zusammen mit einem Auto im Bottroper Stadtgebiet unterwegs sind und mit Drogen dealen könnten. Bei einer Kontrolle im Bereich der Germaniastraße entdeckten die Polizisten einen Umzugskarton im Kofferraum - er war mit mehreren Kilo Cannabis gefüllt. Während des Einsatzes ergaben sich der Verdacht, dass auch der 41-jährige Fahrer selbst konsumiert hatte. Ein Arzt entnahm ihm deshalb eine Blutprobe. Die Männer wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. Im Auto fand die Polizei neben den Cannabisprodukten auch andere Betäubungsmittel (z.B. Amphetamine). Das Fahrzeug, die Cannabisprodukte und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Die Beamten leiteten Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Cannabis, ein. Am Dienstag wurde der 41-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorgeführt. Es wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell