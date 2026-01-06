POL-WAF: Warendorf. Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft
Warendorf (ots)
In der Nacht vom Sonntag (04.01.2026) zum Montag (05.01.2026) gegen 2.20 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft an der Freckenhorster Straße in Warendorf einzubrechen. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
