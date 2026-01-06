POL-WAF: Warendorf. Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Warendorf (ots) - Am Montag (05.01.2026) in der Zeit von 15 Uhr bis 18.15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus am Nienkamp in Oelde ein. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen ...

