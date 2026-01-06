POL-WAF: Ahlen. Mercedes Viano gestohlen - Korrektur des Typenmodells

Warendorf (ots) - In der Zeit vom Mittwoch (31.12.2025) 12 Uhr bis Sonntag (04.01.2026) 15.45 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Nienkamp in Oelde ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so ins Haus. Dort wurden die Räume durchsucht. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? ...

mehr