POL-WAF: Ahlen. Mercedes Viano gestohlen - Korrektur des Typenmodells
Warendorf (ots)
Korrektur zur Pressemitteilung vom 06.01.2026, 08.04 Uhr.
Bei dem gestohlenen Pkw handelt es sich um einen Mercedes Viano und nicht um einen Vito.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6190739
