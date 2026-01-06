Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Silberner Mercedes Vito gestohlen

In der Zeit vom Montag (05.01.2026) 23.45 Uhr bis Dienstag (06.01.2026) 5.10 Uhr wurde in Ahlen an der Schumannstraße ein silberner Mercedes Vito entwendet. Die hinteren Scheiben des Fahrzeugs sind schwarz foliert und am Heck und an der linken Seite befindet sich auf der Scheibe ein weißer Werbeaufdruck "Werkplatz". Am Fahrzeug befinden sich die Kennzeichen WAF-KM269. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Pkw bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

