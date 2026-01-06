PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Ahlen. Silberner Mercedes Vito gestohlen

Warendorf (ots)

In der Zeit vom Montag (05.01.2026) 23.45 Uhr bis Dienstag (06.01.2026) 5.10 Uhr wurde in Ahlen an der Schumannstraße ein silberner Mercedes Vito entwendet. Die hinteren Scheiben des Fahrzeugs sind schwarz foliert und am Heck und an der linken Seite befindet sich auf der Scheibe ein weißer Werbeaufdruck "Werkplatz". Am Fahrzeug befinden sich die Kennzeichen WAF-KM269. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Pkw bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf

  • 05.01.2026 – 11:29

    POL-WAF: Oelde. Einbruch in Einfamilienhaus

    Warendorf (ots) - In der Zeit vom Mittwoch (31.12.2025) 12 Uhr bis Sonntag (04.01.2026) 15.45 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Nienkamp in Oelde ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so ins Haus. Dort wurden die Räume durchsucht. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:29

    POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Firmengebäude

    Warendorf (ots) - In der Zeit vom Mittwoch (31.12.2025) 19 Uhr bis Samstag (03.01.2026) 9.45 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Bauerschaft Büren an der K 21 in Drensteinfurt ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten unter anderem Elektrowerkzeuge. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:14

    POL-WAF: Beckum. Zwei Wohnungseinbrüche

    Warendorf (ots) - In der Zeit vom Dienstag (30.12.2025) 9.30 Uhr bis Freitag (02.01.2026) 13 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Hellweg in Beckum-Vellern ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume. Sie entwendeten unter anderem Schmuck. In der Zeit von Freitag (02.01.2026) 8 Uhr bis Sonntag (04.01.2026) 14.30 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung eines ...

    mehr
