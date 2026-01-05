Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Wohnungseinbrüche

Warendorf (ots)

In der Zeit vom Dienstag (30.12.2025) 9.30 Uhr bis Freitag (02.01.2026) 13 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Hellweg in Beckum-Vellern ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume. Sie entwendeten unter anderem Schmuck.

In der Zeit von Freitag (02.01.2026) 8 Uhr bis Sonntag (04.01.2026) 14.30 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Weidenweg in Beckum ein. Hier wurde unter anderem Bargeld entwendet.

Wer hat im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell