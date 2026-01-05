PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Wohnungseinbrüche

Warendorf (ots)

In der Zeit vom Dienstag (30.12.2025) 9.30 Uhr bis Freitag (02.01.2026) 13 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Hellweg in Beckum-Vellern ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume. Sie entwendeten unter anderem Schmuck.

In der Zeit von Freitag (02.01.2026) 8 Uhr bis Sonntag (04.01.2026) 14.30 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Weidenweg in Beckum ein. Hier wurde unter anderem Bargeld entwendet.

Wer hat im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
