Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Wohnung in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am Samstag (03.01.2026) kam es gegen 16 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Pater-Joseph-Schmidt-Straße in Ahlen. Eine unbekannte weibliche Person hatte dort geklingelt und den Wohnungsinhaber in ein Gespräch verwickelt. Als der Mann nach dem Gespräch in seine Wohnung zurückkehrte, stellte er einen Einbruch fest. Ein unbekannter Täter hatte zwischenzeitlich unter anderem Bargeld gestohlen.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: circa 20 bis 25 Jahre alt, 1.60 bis 1.65 Meter groß, dunkler Teint, kinnlange blond gefärbte Haare, weißer Mantel, sprach akzentfrei Deutsch.

Wer kennt diese Frau oder kann weitere Angaben zu ihr machen? Wer hat im Bereich des Tatortes weitere verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell