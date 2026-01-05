POL-WAF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 01.01.2026
03.17 Uhr "Drensteinfurt: Dachstuhlbrand im Mehrfamilienhaus"
Warendorf (ots)
Am Freitag (01.01.2026) kam es gegen 00.55 Uhr zu einem Brand in einem Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Drensteinfurt. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6188237
Die Ermittlungen an der Brandstelle ergaben, dass das Feuer vermutlich durch eine unkontrollierte Silvesterrakete ausgelöst wurde. Es ergaben sich keine Hinweise auf einen möglichen Verursacher. Der entstandene Schaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.
