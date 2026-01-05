Polizei Warendorf

POL-WAF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 01.01.2026

03.17 Uhr "Drensteinfurt: Dachstuhlbrand im Mehrfamilienhaus"

Warendorf (ots)

Am Freitag (01.01.2026) kam es gegen 00.55 Uhr zu einem Brand in einem Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Drensteinfurt. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6188237

Die Ermittlungen an der Brandstelle ergaben, dass das Feuer vermutlich durch eine unkontrollierte Silvesterrakete ausgelöst wurde. Es ergaben sich keine Hinweise auf einen möglichen Verursacher. Der entstandene Schaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell