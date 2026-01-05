POL-WAF: Sendenhorst. Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person
Warendorf (ots)
Am Freitag (02.01.2026) um 13.30 Uhr kam es in Sendenhorst auf der Hoetmarer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Sendenhorsterin befuhr mit ihrmen Auto die Hoetmarer Straße in Richtung Sendenhorst. An der Einmündung zur Straße Am Fernmeldeturm bog sie nach links ab. Ihr entgegen kam eine 21-Jährige Frau (ebenfalls aus Sendenhorst) mit ihrem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.
