Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Warendorf (ots)

Am Freitag (02.01.2026) um 13.30 Uhr kam es in Sendenhorst auf der Hoetmarer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Sendenhorsterin befuhr mit ihrmen Auto die Hoetmarer Straße in Richtung Sendenhorst. An der Einmündung zur Straße Am Fernmeldeturm bog sie nach links ab. Ihr entgegen kam eine 21-Jährige Frau (ebenfalls aus Sendenhorst) mit ihrem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 09:09

    POL-WAF: Drensteinfurt. Geparkten grauen Audi beschädigt und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Samstag (03.01.2026) in der Zeit von 15 Uhr bis 15.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Sendenhorster Straße in Drensteinfurt ein geparkter Audi A5 beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 09:08

    POL-WAF: Drensteinfurt. Eine Leichtverletzte bei Alleinunfall

    Warendorf (ots) - Am Freitag (02.01.2026) um 13.20 Uhr kam es in Drensteinfurt auf dem Sankt-Pankratius-Kirchplatz zu einem Verkehrsunfall. Eine 85-Jährige aus Münster befuhr mit ihrem Pkw die Dorfstraße in Richtung Albersloher Straße. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab, streifte eine Hauswand und prallte schließlich gegen die Treppe der Kirche. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 09:04

    POL-WAF: Kreis Warendorf. Fünf witterungsbedingte Unfälle am Wochenende

    Warendorf (ots) - Am vergangenen Wochenende (02. bis 04.01.2026) wurden bei witterungsbedingten Verkehrsunfällen im Kreis Warendorf insgesamt acht Menschen verletzt. Am schwerwiegendsten war hierbei ein Verkehrsunfall auf der K 3 in Everswinkel (Pressemitteilung vom 02.01.2026 / 16.59 Uhr). Hierbei wurden vier Personen zum Teil schwer verletzt. Ein ...

    mehr
