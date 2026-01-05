PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Eine Leichtverletzte bei Alleinunfall

Warendorf (ots)

Am Freitag (02.01.2026) um 13.20 Uhr kam es in Drensteinfurt auf dem Sankt-Pankratius-Kirchplatz zu einem Verkehrsunfall. Eine 85-Jährige aus Münster befuhr mit ihrem Pkw die Dorfstraße in Richtung Albersloher Straße. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab, streifte eine Hauswand und prallte schließlich gegen die Treppe der Kirche. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt.

