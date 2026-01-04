Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 04.01.2026 gegen 06:40 Uhr wurde die Polizei Warendorf per Notruf über einen Einbruch am Orkotten in Telgte informiert. Über eine Kamera hatte der Melder sehen können, dass zwei Personen sich unberechtigt Zugang zu einem leerstehenden Wohnhaus verschafft hatten. Die alarmierten Polizeikräfte umstellten das Objekt. Da laut Melder niemand das Haus verlassen hatte, begannen die Polizeibeamten, das Haus mithilfe des Diensthundes "Xara" zu durchsuchen. Tatsächlich konnte Xara beide Täter, die sich im Haus versteckt hatten, "erschnüffeln". Die Einbrecher wurden vorläufig festgenommen. Bei dem Einsatz wurden die vier aus Warendorf entsandten Polizeifahrzeuge durch zwei weitere aus Münster unterstützt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell